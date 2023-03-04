Суровцова (Фомина) Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Фомина) Устина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Ермолина Анна Володимерова

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Суровцев Иван Володимеров

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марья Володимерова

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафия Володимерова

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Володимерова

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евфимия Володимерова

Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич

Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Володимер Ярофеевич

Место жительства
Неизвестно
Семена Борнякова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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