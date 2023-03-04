Суровцова (Фомина) Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Ермолина Анна Володимерова
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Суровцев Иван Володимеров
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марья Володимерова
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафия Володимерова
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Володимерова
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евфимия Володимерова
Отец ребёнка: Суровцев Володимер Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763