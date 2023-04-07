Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Егорович
Смерть
Неизвестно