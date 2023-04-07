Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Яковлевна

Марфа Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close