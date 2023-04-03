Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Александр Петров

Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Яков Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петров

Смерть
Неизвестно
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