Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Муж: Александр Петров
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Яков Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петров
Смерть
Неизвестно