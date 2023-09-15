Межуев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Место рождения под вопросом.
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна
Зуево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1933
Сын: Межуев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1935
Дочь: Липатова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чочиева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область