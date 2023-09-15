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Межуев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Межуев Алексей Алексеевич

Мать: Межуева Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Место рождения под вопросом.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Межуев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна

Зуево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Межуев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1935

Дочь: Липатова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чочиева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Межуева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Межуева Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
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