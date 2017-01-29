Пряженникова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряженникова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1928

Дата смерти

29.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1928

Отец: не указан

Мать: Шалаева Матрона

Рождение ребёнка
20.12.1958

Дочь: Тихонова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Пряженников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряженников Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Пряженников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряженников Павел Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.01.2017
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