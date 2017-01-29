Пряженникова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1928
Дата смерти29.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1928
Отец: не указан
Мать: Шалаева Матрона
Рождение ребёнка
20.12.1958
Дочь: Тихонова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Пряженников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряженников Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Пряженников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряженников Павел Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.01.2017