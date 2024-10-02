Seppänen Matti Matinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSeppänen Matti Matinpoika

Seppänen Matti Matinpoika

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

1752

Дата смерти

22.04.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Seppäin / Seppänen Matti Tuomaanpoika

Мать: (Vanhain) Anna Matintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Seppänen Juho Matinpoika

Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Seppänen) Anna Matintytär

Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Seppänen) Maria Matintytär

Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Seppänen Antti Matinpoika

Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Рождение ребёнка
15.12.1791

Дочь: (Seppänen) Katri Matintytär

Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär

Смерть
22.04.1797

Мы используем куки для улучшения работы сайта.