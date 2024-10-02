Seppänen Matti Matinpoika
Место рожденияMuolaa, Finland
Дата рождения1752
Дата смерти22.04.1797
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1791
Дочь: (Seppänen) Katri Matintytär
Мать ребёнка: Seppänen (Varis (Waris)) Riitta (Brigitha) Sakarintytär
Смерть
22.04.1797