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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1917

Дата смерти

29.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1917

Отец: Pauls Dietrich

Мать: не указана

Смерть
29.08.1984
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