Корытова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1850

Дочь: Корытова Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Корытов Николай Алексеевич

Кирга, Ирбитское, Свердловская область
06_6_3_402_·308об
Рождение ребёнка
25.11.1851

Дочь: Корытова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Корытов Николай Алексеевич

Кирга, Ирбитское, Свердловская область
06_6_3_405_·322об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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