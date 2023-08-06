Корытова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1850
Дочь: Корытова Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Корытов Николай Алексеевич
06_6_3_402_·308об
Рождение ребёнка
25.11.1851
Дочь: Корытова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Корытов Николай Алексеевич
06_6_3_405_·322об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно