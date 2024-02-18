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Кокорин Игорь Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964

Отец: Кокорин Афанасий

Мать: Кокорина Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорина Елена Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
10.01.1992

Сын: Кокорин Алексей Игоревич

Мать ребёнка: не указана

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