Кокорин Игорь Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964
Отец: Кокорин Афанасий
Мать: Кокорина Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
10.01.1992
Мать ребёнка: не указана