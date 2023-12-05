Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1681 и 1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1791 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Никита

Мать ребёнка: Фекла

Смерть
Неизвестно
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