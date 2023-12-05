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Егор
Егор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1726
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Самуил
Между 1681 и 1698 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Никита
Около 1791 г.р.
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец:
Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын:
Никита
Мать ребёнка:
Фекла
Смерть
Неизвестно
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