Сирман Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сирман Богдан Акимович
Рождение ребёнка
18.04.1966
Дочь: Сирман Богданна Богдановна
Отец ребёнка: Сирман Богдан Акимович