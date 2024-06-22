Сирман Валентина Викторовна 26.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сирман Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сирман Богдан Акимович

Рождение ребёнка
18.04.1966

Дочь: Сирман Богданна Богдановна

Отец ребёнка: Сирман Богдан Акимович

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