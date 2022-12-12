Меркулова (Лобанова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1967
Рождение ребёнка
03.12.1992
Дочь: Меркулова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович
Рождение ребёнка
05.08.1994
Дочь: Меркулова Галина Витальевна
Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович
Рождение ребёнка
12.08.1996
Сын: Меркулов Павел Витальевич
Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович
Бракосочетание
Неизвестно