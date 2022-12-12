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Меркулова (Лобанова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Филиппово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1967

Отец: Лобанов Николай Николаевич

Мать: Лобанова Лидия Николаевна

Филиппово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.12.1992

Дочь: Меркулова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1994

Дочь: Меркулова Галина Витальевна

Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1996

Сын: Меркулов Павел Витальевич

Отец ребёнка: Меркулов Виталий Алентинович

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Виталий Алентинович

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