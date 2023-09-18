Мучицын Григорий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
28.12.1892
Парфеньево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1902
Дочь: Благодатских Клавдия
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: Попугаева Елизавета
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Мучицын Евгений
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
07.04.1917
Сын: Мучицын Иван
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мучицын Михаил
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мучицын Григорий
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
2018
Похороны
Неизвестно