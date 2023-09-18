Мучицын Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мучицын Григорий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
28.12.1892

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ксения

Парфеньево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1902

Дочь: Благодатских Клавдия

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
22.10.1904

Дочь: Попугаева Елизавета

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Мучицын Евгений

Мать ребёнка: Ксения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.04.1917

Сын: Мучицын Иван

Мать ребёнка: Ксения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мучицын Михаил

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мучицын Григорий

Мать ребёнка: Ксения

Смерть
2018
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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