Семенюк (не известно) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смерти24.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.
Сын: Семенюк Антон Никифорович
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Рождение ребёнка
16.01.1893 ст.
Сын: Семенюк Антон Никифорович
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Бракосочетание
До 1893 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1899 ст.
Сын: Семенюк Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.
Дочь: Семенюк Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.
Сын: Семенюк Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
24.01.1922