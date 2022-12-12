Семенюк (не известно) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

24.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.

Сын: Семенюк Антон Никифорович

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.01.1893 ст.

Сын: Семенюк Антон Никифорович

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Семенюк Никифор Авксентьевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1899 ст.

Сын: Семенюк Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.

Дочь: Семенюк Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.

Сын: Семенюк Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Сын: Семенюк Яков Никифорович

Отец ребёнка: Семенюк Никифор Авксентьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
24.01.1922
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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