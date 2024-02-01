Третьякова (Попова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Попова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.?.1919

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1919

Отец: Попов Иван Федорович

Мать: Попова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.?.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Лолий Алексеевич

Слюдянка, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Третьяков Юрий Лольевич

Отец ребёнка: Третьяков Лолий Алексеевич

Слюдянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Лолий Алексеевич

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