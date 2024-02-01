Третьякова (Попова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.?.1919
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1919
Отец: Попов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.?.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Лолий Алексеевич
Слюдянка, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Третьяков Лолий Алексеевич
Слюдянка
Бракосочетание
Неизвестно