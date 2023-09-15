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Хильков Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1964

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ХН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884

Сын: Хильков Петр Антонович

Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хильков Прохор Антонович

Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1902

Сын: Хильков Денис Антонович

Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хильков Алексей Антонович

Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение
До 1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилков Григорий Антонович

Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1920
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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