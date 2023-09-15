Хильков Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1964
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1902
Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хильков Алексей Антонович
Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна
Рождение
До 1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хилков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Хилькова Улита Семеновна
Смерть
До 1920