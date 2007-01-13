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Калмыков Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

13.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: Калмыков Николай Иванович

Мать: Калмыкова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
20.08.1954

Дочь: Воробьева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Калмыкова Лидия Александровна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.09.1960

Сын: Калмыков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Калмыкова Лидия Александровна

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Лидия Александровна

Смерть
13.01.2007
Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
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