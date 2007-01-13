Калмыков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1928
Дата смерти13.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
Рождение ребёнка
20.08.1954
Дочь: Воробьева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Калмыкова Лидия Александровна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.09.1960
Сын: Калмыков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Калмыкова Лидия Александровна
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2007
Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан