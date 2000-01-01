Глушков Никита
Место рожденияпоч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Дата рожденияОколо 1612
Дата смертиОколо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612
Отец: Глушков Ларион
Мать: не указана
поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1629
Сын: Глушков Анцифер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640
Сын: Глушков Киприан
Мать ребёнка: не указана
поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1646
Сын: Глушков Федор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1678