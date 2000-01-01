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Глушков Никита

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Место рождения

поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда

Дата рождения

Около 1612

Дата смерти

Около 1678

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612

Отец: Глушков Ларион

Мать: не указана

поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1629

Сын: Глушков Анцифер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Глушков Киприан

Мать ребёнка: не указана

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1646

Сын: Глушков Федор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1678
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