Кобылкина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылкина Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1954

Сын: Кобылкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Кобылкин Павел Парфенович

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.05.1958

Дочь: Хайрулина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кобылкин Павел Парфенович

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