Кобылкина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1954
Сын: Кобылкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Кобылкин Павел Парфенович
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.05.1958
Дочь: Хайрулина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кобылкин Павел Парфенович