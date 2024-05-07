Бакланова (Васина) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1982
Рождение ребёнка
09.10.2003
Сын: Бакланов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.08.2011
Дочь: Бакланова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.12.2017
Сын: Бакланов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
12.12.2019
Дочь: Бакланова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович