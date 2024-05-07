Бакланова (Васина) Екатерина Алексеевна 31.12.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланова (Васина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

31.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1982

Отец: Васин Алексей Леонидов

Мать: Васина (Бондарева) Светлана Владимировна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.10.2003

Сын: Бакланов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.08.2011

Дочь: Бакланова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
18.12.2017

Сын: Бакланов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.12.2019

Дочь: Бакланова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Бакланов Сергей Александрович

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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