Демьянеко (Демяненко) Акилина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.06.1898 ст.
Дата смерти07.05.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
21.06.1898 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.05.1902 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-K?i=607&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.05.1902 ст.
на кладбище д. Кровной