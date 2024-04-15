Демьянеко (Демяненко) Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянеко (Демяненко) Акилина Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.06.1898 ст.

Дата смерти

07.05.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
21.06.1898 ст.

Отец: Демяненко Ефим Иванович

Мать: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.05.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-K?i=607&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.05.1902 ст.
на кладбище д. Кровной
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