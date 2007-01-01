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Гульноз
Гульноз
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Пол
Женский
Отец
Рамил
1953 г.р.
Мать
амина
1956 г.р.
Муж
Дамир
1990 г.р.
Дети
Данил
2007 г.р.
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Рамил
Мать:
амина
Рождение ребёнка
2007
Сын:
Данил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Дамир
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