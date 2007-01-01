Гульноз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульноз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

2007 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Рамил

Мать: амина

Рождение ребёнка
2007

Сын: Данил

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дамир

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