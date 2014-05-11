Ковалев Владимир (Август) Гаврилович
Место рождения
Дата рождения17.08.1932
Дата смерти11.05.2014
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1932
Рождение ребёнка
07.08.1957
Дочь: Смирнова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
07.02.1959
Сын: Ковалев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
05.08.1960
Сын: Ковалев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2014
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область