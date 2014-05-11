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Ковалев Владимир (Август) Гаврилович

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

17.08.1932

Дата смерти

11.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1932

Отец: Ковалев Гаврила Сергеевич

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.08.1957

Дочь: Смирнова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.02.1959

Сын: Ковалев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
05.08.1960

Сын: Ковалев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Городовская Светлана Вячеславовна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городовская Светлана Вячеславовна

Смерть
11.05.2014
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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