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Лузянин Валерий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948

Отец: Лузянин Родион Иосифович

Мать: Рыкова Раиса Савельевна

Рождение ребёнка
17.04.1973

Сын: Лузянин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Попова Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.07.19778

Дочь: Лузянина Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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