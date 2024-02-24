Лузянин Валерий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948
Отец: Лузянин Родион Иосифович
Мать: Рыкова Раиса Савельевна
Рождение ребёнка
17.04.1973
Сын: Лузянин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Попова Людмила Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.19778
Дочь: Лузянина Светлана Валерьевна
Смерть
Неизвестно