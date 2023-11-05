Михайличенко (Шевченко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайличенко (Шевченко) Мария Ивановна

Михайличенко (Шевченко) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1898

Дата смерти

16.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1916

Сын: Михайличенко Николай Антонович

Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич

Павловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1919

Сын: Михайличенко Владимир Антонович

Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич

Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Безобразова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайличенко Виктор Антонович

Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайличенко Антон Евсеевич

Смерть
16.05.1978
Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close