Михайличенко (Шевченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1898
Дата смерти16.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1916
Сын: Михайличенко Николай Антонович
Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич
Павловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1919
Сын: Михайличенко Владимир Антонович
Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Безобразова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайличенко Виктор Антонович
Отец ребёнка: Михайличенко Антон Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1978
Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область