Мяздрикова Авдотья Федотовна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова Авдотья Федотовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1769

умерла Неизвестно

Супруги
Мяздриков Сергей Григорьевич1769 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
(Мяздрикова) Екатерина Сергеевна1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мяздриков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Мяздрикова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Мяздрикова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мяздриков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мяздриков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мяздриков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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