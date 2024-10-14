Мяздрикова Авдотья Федотовна
женский, родилась 1769
умерла Неизвестно
Супруги
Мяздриков Сергей Григорьевич1769 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
(Мяздрикова) Екатерина Сергеевна1790 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Мяздрикова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Мяздрикова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мяздриков Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мяздриков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мяздриков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мяздриков Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно