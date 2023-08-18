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(Коровкина) Акилина Яковлева

Место рождения

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.06.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1772 ст.

Отец: Коровкин Яков Артемьев

Мать: Коровкина Параскева Поликарпова

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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