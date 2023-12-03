Горошанская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горошанская Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Горошанский Степан Никитович

Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович

Белое Озеро, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошанский Григорий Никитович

Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошанский Василий Никитович

Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Никитовна

Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович

Смерть
Неизвестно
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