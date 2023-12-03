Горошанская Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1932
Сын: Горошанский Степан Никитович
Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович
Белое Озеро, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горошанский Григорий Никитович
Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горошанский Василий Никитович
Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Никитовна
Отец ребёнка: Горошанский Никита Емельянович
Смерть
Неизвестно