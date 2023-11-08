Кантильянова (Семина (Образцова)) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантильянова (Семина (Образцова)) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1908

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1908

Отец: Семин (образцов) Николай Яковлевич

Мать: Семина Дарья

Рождение ребёнка
02.09.1927

Сын: Кантильянов (кантельянов) Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кантильянов Василий Федорович

Павловское, Весьегонского р-на, Калининской (Тверской) области
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил ?

Смерть
1942
Деревня Павловская, Ёгны, Тверская область
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