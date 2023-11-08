Кантильянова (Семина (Образцова)) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1908
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1908
Отец: Семин (образцов) Николай Яковлевич
Мать: Семина Дарья
Рождение ребёнка
02.09.1927
Сын: Кантильянов (кантельянов) Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кантильянов Василий Федорович
Павловское, Весьегонского р-на, Калининской (Тверской) области
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Михаил ?
Смерть
1942
Деревня Павловская, Ёгны, Тверская область