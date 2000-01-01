Шидревский Кирей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидревский Кирей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

03.03.1798

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шидревский Иван

Мать: не указана

Смерть
03.03.1798
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