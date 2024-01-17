Карпов Ефим Сидоров
Место рожденияс. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Карпов Исидор Яковлев
Мать: не указана
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Карпова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Рождение ребёнка
1874
Сын: Карпов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Карпова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
?.01.1889
Дочь: Карпова Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно