Карпов Ефим Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Ефим Сидоров

Карпов Ефим Сидоров

Место рождения

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Карпов Исидор Яковлев

Мать: не указана

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Карпова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Карпов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1879

Сын: Карпов Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1883

Сын: Карпов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Карпова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
?.01.1889

Дочь: Карпова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Щевьева Надежда Михайлова

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щевьева Надежда Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close