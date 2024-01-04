Крюков Савелий Сиверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Савелий Сиверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Крюков Сивериан Иванович

Мать: Крюкова ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Крюков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Крюков Африкан Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Крюкова ? Савельевна

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Крюков ? Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
14.12.1918

Сын: Крюков Владимир Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Крюков Василий Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Работа или профессия
Неизвестно
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