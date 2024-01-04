Крюков Савелий Сиверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: Крюков Сивериан Иванович
Мать: Крюкова ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Крюков Африкан Савельевич
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Крюкова ? Савельевна
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Крюков ? Савельевич
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
14.12.1918
Сын: Крюков Владимир Савельевич
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Крюков Василий Савельевич
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Работа или профессия
Неизвестно