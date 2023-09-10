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Нихаенко Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Дунаевская Анна Федоровна

Бракосочетание
1958

Жена: Нихаенко Валентина Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нихаенко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Нихаенко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Нихаенко Валентина Петровна

Развод
08.02.1991

Жена: Нихаенко Валентина Петровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Решение суда о расторжении брака от 08.02.1991 Свидетельство о расторжении брака и актовая запись от 12.02.2001
Смерть
Неизвестно
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