Нихаенко Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Бракосочетание
1958
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нихаенко Валентина Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1965
Сын: Нихаенко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Нихаенко Валентина Петровна
Развод
08.02.1991
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Решение суда о расторжении брака от 08.02.1991 Свидетельство о расторжении брака и актовая запись от 12.02.2001
Смерть
Неизвестно