Bodnar Marina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bodnar Marina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Gasich Tetiana

Отец ребёнка: Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bodnar Evgeny

Отец ребёнка: Pavel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bodnar Ivan

Отец ребёнка: Pavel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bodnar Darka

Отец ребёнка: Pavel

Смерть
Неизвестно
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