Bodnar Marina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Gasich Tetiana
Отец ребёнка: Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bodnar Evgeny
Отец ребёнка: Pavel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bodnar Ivan
Отец ребёнка: Pavel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bodnar Darka
Отец ребёнка: Pavel
Смерть
Неизвестно