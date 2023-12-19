Голюнова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: Боташева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Рауткин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Рауткин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Рауткин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Любовь
Отец ребёнка: Рауткин Петр