Голюнова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голюнова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: Боташева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Рауткин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Рауткин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Рауткин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Любовь

Отец ребёнка: Рауткин Петр

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