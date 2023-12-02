Семенова (Мурашева) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Мурашева) Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Мурашев Семен Борисович

Мать: Мурашева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Семенова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Семенов Константин

Рождение ребёнка
1964

Сын: Семенов Константин Константинович

Отец ребёнка: Семенов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Константин

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