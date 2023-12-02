Семенова (Мурашева) Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Мурашев Семен Борисович
Мать: Мурашева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Семенова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Семенов Константин
Рождение ребёнка
1964
Сын: Семенов Константин Константинович
Отец ребёнка: Семенов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Константин