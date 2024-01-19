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Венедикт Гуринов

Место рождения

Масельга, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

С 1790 по 1791

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Гурий Иванов

Мать: не указана

Масельга, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
деревня Бор
Бракосочетание
16.01.1740

Жена: Евфимия Каллистратова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Платон Венедиктов

Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова

Масельга, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
деревня Бор
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Мавра Венедиктова

Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Тимофей Венедиктов

Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова

Смерть
С 1790 по 1791
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