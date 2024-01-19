Венедикт Гуринов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиС 1790 по 1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Гурий Иванов
Мать: не указана
деревня Бор
Бракосочетание
16.01.1740
Жена: Евфимия Каллистратова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Платон Венедиктов
Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова
деревня Бор
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Мавра Венедиктова
Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Тимофей Венедиктов
Мать ребёнка: Евфимия Каллистратова
Смерть
С 1790 по 1791