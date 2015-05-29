Заботкин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботкин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1998

Жена: Заботкина Татьяна

г. Видное
Рождение ребёнка
19.08.2000

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Заботкина Татьяна

г. Видное
Рождение ребёнка
03.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заботкина Татьяна

г. Видное
Смерть
29.05.2015
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