Заботкин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
Дата смерти29.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1998
Жена: Заботкина Татьяна
г. Видное
Рождение ребёнка
19.08.2000
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Заботкина Татьяна
г. Видное
Рождение ребёнка
03.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заботкина Татьяна
г. Видное
Смерть
29.05.2015