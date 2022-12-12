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Болдырев Илья Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1860 ст.

Жена: Болдырева Наталья Гаврииловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Илья Иванович Болдырев - 19 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Гавриила Осиповича Вилявина дочь девица Наталья Гавриловна - 20 лет Поручители: Красноярские купцы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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