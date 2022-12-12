Болдырев Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1860 ст.
Жених: Красноярский мещанин Илья Иванович Болдырев - 19 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Гавриила Осиповича Вилявина дочь девица Наталья Гавриловна - 20 лет Поручители: Красноярские купцы... Показать все
Смерть
Неизвестно