Шредерс Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шредерс Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Шредерс Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шредерс Анатолий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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