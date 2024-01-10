Замалетдинов Бадретдин
Место рожденияТатарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан
Дата рождения1903
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Замалетдинова Минзиан
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
22.02.1936
Сын: Замалетдинов Иршат Бадретдинович
Мать ребёнка: Замалетдинова Минзиан
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замалетдинова Минзиан
Военная служба
Неизвестно
Замалтдинов Бадретдин __.__.1903 Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан. Сводная картотека Попал в плен (освобожден)
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан