Замалетдинов Бадретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалетдинов Бадретдин

Место рождения

Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан

Дата рождения

1903

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Замалетдинов Минрашид

Мать ребёнка: Замалетдинова Минзиан

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
22.02.1936

Сын: Замалетдинов Иршат Бадретдинович

Мать ребёнка: Замалетдинова Минзиан

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замалетдинова Минзиан

Военная служба
Неизвестно
Замалтдинов Бадретдин __.__.1903 Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан. Сводная картотека Попал в плен (освобожден)
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
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