Мальбина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальбина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1930

Сын: Мальбин Иван Никитич

Отец ребёнка: Мальбин Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Нещадим Альбина Никитична

Отец ребёнка: Мальбин Никита Сергеевич

Смерть
1986
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