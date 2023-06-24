Мальбина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1930
Сын: Мальбин Иван Никитич
Отец ребёнка: Мальбин Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Нещадим Альбина Никитична
Отец ребёнка: Мальбин Никита Сергеевич
Смерть
1986