Фроликова Александра Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликова Александра Стефанова

Фроликова Александра Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: Соломония Васильева

Отец ребёнка: Фроликов Василий Егоров?

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Василий Егоров?

Смерть
До 1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close