Фроликова Александра Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: Соломония Васильева
Отец ребёнка: Фроликов Василий Егоров?
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1899