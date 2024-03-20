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Филин Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филин Сергей

Мать: Филина ...

Рождение ребёнка
24.07.?

Сын: Филин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
24.10.1985

Сын: Филин Павел Петрович

Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
27.03.1997

Сын: Филин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.04.1998

Сын: Филин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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