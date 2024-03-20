Филин Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филин Сергей
Мать: Филина ...
Рождение ребёнка
24.07.?
Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
24.10.1985
Сын: Филин Павел Петрович
Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
27.03.1997
Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
22.04.1998
Мать ребёнка: Филина Наталья Георгиевна
Смерть
Неизвестно