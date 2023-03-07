Булатов Ефим Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Булатов Феодор Гуриев
Мать: Булатова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Клавдия Ефимова
Мать ребёнка: Булатова Настасья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897