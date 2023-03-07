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Булатов Ефим Феодоров

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Булатов Феодор Гуриев

Мать: Булатова Марфа Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Клавдия Ефимова

Мать ребёнка: Булатова Настасья Семенова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Настасья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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