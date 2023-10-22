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Анастасия Андреевна
Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2001
Пол
Женский
Отец
Андрей
Мать
Николаева Светлана Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2001
Отец:
Андрей
Мать:
Николаева Светлана Геннадьевна
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