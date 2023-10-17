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Ступицкая Галина Михайловна
Ступицкая Галина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1950
Пол
Женский
Отец
Евтушенко Михаил Данилович
1919 г.р.
Мать
Евтушенко Екатерина Антоновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1950
Отец:
Евтушенко Михаил Данилович
Мать:
Евтушенко Екатерина Антоновна
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