Вшивков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Беденашвили Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Новикова Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Косолапова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
Военная награда
Неизвестно
Участник ВОВ. Имеет несколько боевых наград. Был ранен.
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в райкоме партии, на заводе им. Дзержинского
Вступление в партию
Неизвестно
Был членом коммунистической партии
Место жительства
Неизвестно
город Пермь
Образование
Неизвестно
Образование среднее
Смерть
Неизвестно