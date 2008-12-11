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Вшивков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Жена: Вшивкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Беденашвили Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Новикова Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Косолапова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

Военная награда
Неизвестно
Участник ВОВ. Имеет несколько боевых наград. Был ранен.
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в райкоме партии, на заводе им. Дзержинского
Вступление в партию
Неизвестно
Был членом коммунистической партии
Место жительства
Неизвестно
город Пермь
Образование
Неизвестно
Образование среднее
Смерть
Неизвестно
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