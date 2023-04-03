Демченко (Демченко) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко (Демченко) Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нина Игоревна

Отец ребёнка: Долгушин Игорь Александрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долгушин Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Долгушин Игорь Александрович

Смерть
Неизвестно
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