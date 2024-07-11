Михайло Александров 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайло Александров

Михайло Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Александр Петров

Мать: Ульяна Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Савва Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимия (Ефимия) Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузма Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Смерть
1814

Мы используем куки для улучшения работы сайта.