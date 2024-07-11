Михайло Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Александр Петров
Мать: Ульяна Антипова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Савва Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимия (Ефимия) Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузма Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Смерть
1814